Perfume capilar: veja quais são as melhores fragrâncias

Você já ouviu falar de perfume capilar? Como o próprio nome diz, essas fragrâncias servem para o uso no cabelo, sendo borrifadas diretamente nos fios. De acordo com a youtuber Carol Kyoko, esse tipo de perfume é indicado para pessoas que costumam fumar ou que vão frequentar um churrasco e não querem ficar com cheiro de fumaça, e claro, para todas as pessoas que desejam as suas madeixadas cheirosas.

Veja as cinco indicações da youtuber a seguir:

Air Pocalipse Nazca

O produto foi desenvolvido como um leave-in, com efeito ‘antipoluição’, e seu cheiro é tão agradável que é utilizado como perfume capilar.

Banho de Cheiro Widi Care

Esse já é um produto específico, um perfume capilar que promete deixar o cabelo brilhoso e cheiroso. Em sua composição, possui extrato de chá verde. É uma fragrância bem forte com alta fixação.

Gloss Effects Trattabrasil

Esse é um perfume mais completo, pois além do aroma capilar de uma fragrância oriental floral doce, é um reparador de pontas, promove brilho intenso e blindagem antifrizz. Ainda possui longa duração.

Perfume Capilar Natura Plant

Natura Plant parte para um lado mais elegante e claro, de plantas, com aroma de sândalo. Como o produto anterior, também deixa o cabelo brilho e é antifrizz. Das fragrâncias citadas, é a que fixa por mais tempo no cabelo.

Super Star Shine Dellara

O perfume capilar da marca Dellara perfuma e deixa o cabelo brilhoso. De acordo com Carol Kyoko, o aroma lembra o perfume feminino Angel, de Mugler, um clássico da perfumaria importada. Se você ficou curiosa com o aroma, as notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.