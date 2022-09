Moda: 3 formas de usar blazer e jeans em um mesmo outfit

A combinação mais prática e que sempre esteve em alta para todos os que pensam em um look rápido de montar: calça jeans e blazer. Simplesmente, temos dias nos quais nosso foco está em soluções simples para criar um visual atrativo.

Jeans e blazer são peças que se combinam sem esforço e podem se mostrar aliados poderosos para looks despojados e também elegantes.

A sacada agora é que os tons dos blazers não se resumem aos neutros que comandaram as passarelas dos anos passados, mas a cara de 2022 são as cores vibrantes, que variam do laranja vibrante ao rosa quente. Confira abaixo o que preparamos para você se inspirar e entrar na onda que logo logo alcançará nossos guarda-roupas.

Mude para o jeans branco

De modo algum você deve se restringir ao tradicional jeans azul. Os jeans branco ou em tonalidade bege podem deixar seu blazer rosa mais impactante do que nunca. Experimente uma blusa branca para compor. Nos pés, que tal uma sandália de salto na cor preta?

O lilás pode ser o toque que faltava

Definitivamente a cor lilás pode não ser uma das mais vibrantes, mas o detalhe de peças nessa tonalidade fazem com que seu look esteja entre os mais cobiçados. Vale a pena lembrar que o tom é uma das maiores tendências para a primavera/verão 2022.

Você pode usar seu jeans desgastado de cintura alta e complementar com um lindo tênis.

Tudo azul

Jeans azul acompanhado de um blazer azul faz uma das maiores tendências de 2022, o monocromático. O tom do azul do blazer claro que precisa ser a chave de tudo. Opte por escolher um azul vibrante e seu look está perfeito.