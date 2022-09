Esses são os principais jogadores da Sérvia, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo Imagem: reprodução Instagram (@dusantadic)

A Copa do Mundo do Catar 2022 começa no dia 20 de novembro e a seleção brasileira entra em campo na primeira rodada contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Os sérvios não são os adversários mais difíceis, mas é preciso ficar ligado aos jogadores que compõem o time. De acordo com o site ‘ND Mais’, alguns deles se destacam nas principais ligas da Europa. Confira quais são a seguir.

Dušan Vlahović

Dušan Vlahović é um atacante de apenas 22 anos e se destaca na liga italiana. Começou a sua carreira no Partizan da Sérvia e com apenas 18 anos foi vendido para a Fiorentina. Em janeiro de 2022 começou a atuar pela Juventus, onde vem se destacando.

Milinkovic-Savic

Ele nasceu na Espanha, mas se naturalizou sérvio. Tem 27 anos e foi destaque na Bélgica jogando pelo Genk, o chamou a atenção da Lazio, onde joga como meia desde 2015. Por lá já conquistou 1 Taça da Itália e 2 Super taça da Itália.

Aleksander Mitrovic

O jogador atua como centroavante no Fulham, time recém subido para a primeira divisão da Inglaterra. Foi ele quem marcou o gol histórico em cima de Portugal, classificando a seleção sérvia para a Copa do Mundo do Catar. Enquanto estava na segunda divisão, Mitrovic conquistou um título inédito: marcou 43 gols em 43 jogos, se tornando o maior recordista da competição.

Dušan Tadić

Toda seleção possui um camisa 10 e Dusan Tadic é o da Sérvia. Além disso, é capitão tanto da seleção do seu país quanto do Ajax, onde joga desde 2018. Em 2019 levou o time às semifinais da Liga dos Campeões, mas acabaram perdendo para o Totteham. Pela idade (33 anos), especula-se que seja a sua última participação em Copas do Mundo.

