Esses são os perfumes mais potentes de duas marcas brasileiras

Se você está procurando por perfumes nacionais que fixam e projetam por bastante tempo, que tal seguir as dicas de um especialista? o youtuber Moisés Maciel, apresentador do canal ‘Meu Perfume’ lista 3 perfumes potentes das marcas ‘Natura’ e ‘O Boticário’, que estão entre as mais conhecidas nacionalmente. Confira.

Malbec Club Intenso - O Boticário

Com a palavra ‘intenso’ no nome, a fragrância não precisa de muita explicação. Esse perfume da linha Malbec, uma das mais conhecidas da marca O Boticário, traz o aroma de uma das primeiras fragrâncias da linha, lançada em meados dos anos 2000. Ideal para homens mais maduros, com boa projeção e fixação.

As notas de topo são Agulhas de Cedro, Pimenta, Lima, Folha de Violeta, Cardamomo, Bergamota da Calábria, Limão e Olíbano. As notas de coração são Cedro da Virgínia, Patchouli ou Oriza, Almíscar e Sinfonide e as notas de fundo são Musgo, Madeira Guaiac, Âmbar, Almíscar e Benjoim.

Essencial Oud - Natura

Assim como Malbec é uma das linhas mais clássicas de O Boticário, Essencial Oud pertence a uma das linhas mais vendidas da Natura. Fixa por mais de 12 horas e projeta em torno de 3 horas. Segundo o especialista, a fragrância se sobressai aos perfumes masculinos nacionais.

LEIA TAMBÉM: Os perfumes masculinos mais potentes da ‘Natura’ e ‘O Boticário’

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Seguindo a linha dos nomes de perfumes que já explicam a fragrância, Bomb Black é uma verdadeira ‘bomba’. Em virtude do seu aroma adocicado de caramelo, é considerado um perfume jovem e unissex. Possui alta projeção e fixação.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 bons perfumes importados com preço de nacional