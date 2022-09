Como é namorar alguém do signo de Virgem? Imagem: Pexels

Virgem é o sexto signo do do zodíaco, das pessoas mutáveis, já que são os nascidos no final de uma estação, o inverno e que são governadas por Mercúrio, e por isso gostam de falar.

Segundo o Metro UK, Por buscarem a perfeição, os virginianos são vistos como pessoas complicadas, pois são duras consigo mesmas e buscam um alto padrão, se estressando nesse processo. Contudo, no quesito amor, podem ser ótimos, pois são sociáveis e gostam de conversar, e a comunicação é a chave de toda a relação.

Sobre a personalidade, virginianos são elegantes, sofisticados e calmos (pelo menos na superfície). Por buscarem a perfeição, são bem apresentáveis e organizados, logo os compromissos serão cumpridos. A parte negativa também tem a ver com a característica principal do signo, pois o perfeccionismo, a autocrítica e a crítica às outras pessoas estarão sempre presentes.

Os tópicos que os virginianos gostam:

Pontualidade

Ordem

Limpeza

Decoração

DIY (faça você mesmo)

Planilhas

Diários

Viajar

Recompensas

Reconhecimento

Flores

Trabalhos manuais

Artes

A linguagem o amor

Eles são modestos e serenos na superfície, sempre se apresentando muito bem, mas com ‘bons modos’, então nada de coisas mais quentes em público, pois eles não gostam de se sentirem envergonhados. Já no privado, eles se soltam mais e são mais intensos, o que pode surpreender positivamente o parceiro.

Compatibilidade

Os signos mais companheiros de Virgem são Touro e Capricórnio. No amor, o signo que o atrai é Peixes, pois é seu ‘par oposto’. Virgem é prático e astuto, Peixes é criativo e emocional.

Por fim, os virginianos fácil, agradável, segura, confortável e divertida. Eles não são maliciosos, egoístas, caóticos ou destrutivos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

