Amantes de gatos, onde está o gatinho escondido nessa cozinha?

O quão fã de gatos você é? Neste desafio visual, você deve provar que é mesmo muito amante dos bichanos e encontrar um gatinho escondido na bancada da cozinha fotografada nesta imagem.

Será que você consegue identificá-lo?

Veja a imagem novamente:

Você consegue encontrar o gato? (Foto: Reprodução/TikTok/AngelsMama16)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, que destaca que somente pessoas com visão de falcão conseguiriam enxergá-lo rapidamente.

Já a foto original foi compartilhada pela usuária do TikTok identificada como AngelsMama16.

Achou complicado? Uma dica é buscar por esconderijos que um gato poderia buscar em uma cozinha como essa.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Você consegue encontrar o gato? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok/AngelsMama16)

