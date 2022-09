Você sabe o que é gaslighting em relacionamentos? Veja como reconhecer o padrão e o que fazer caso esteja passando por isso

O gaslighting é um padrão de comportamentos tóxicos que ocorrem em uma relação. Ele não ocorre somente em relações amorosas, mas em diversas formas delas, como no trabalho e na família. Nesse padrão abusivo, um indivíduo faz uma espécie de manipulação (por isso o nome), distorcendo os fatos e contradizendo o parceiro para que ele se sinta inseguro.

Em entrevista ao Metro UK, a especialista em relacionamento, Jessica Alderson, diz que pessoas que sofrem com o gaslighting costumam achar que elas estão ‘enlouquecendo’ e que não fazem muita noção do que está acontecendo na relação.

Ela também explica que, é plausível que você queira terminar o relacionamento quando entender o que está acontecendo, mas caso queira manter a relação, é preciso tomar algumas medidas. “Conversar sobre as coisas com amigos ou familiares pode ajudá-lo a ganhar clareza e dar-lhe confiança de que você não está interpretando mal as situações”, diz Jessica.

Outra dica da especialista é conversar com o parceiro sobre o seu comportamento, dizendo com calma e racionalidade e com exemplos específicos que as atitudes estão te afetando. “Há uma chance de que eles fiquem na defensiva ou tentem negar o que você está dizendo. Neste caso, é melhor terminar o relacionamento. No entanto, se eles estiverem dispostos a ouvi-lo e realmente quiserem mudar, você poderá resolver as coisas, se quiser.”

Alderson ainda diz que a chave para conversar com alguém sobre o tema é manter a calma e sempre observar as suas reações, seja um parceiro, colega de trabalho ou membro da família. “Ao conversar, tente evitar ficar na defensiva ou emocional e explique o que você precisa mudar para que o relacionamento continue”, recomenda.

