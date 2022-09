Use esta misturinha caseira se você quer deixar o box do seu banheiro impecável Foto ilustrativa - Freepik - @maneesek

Chegou a hora de higienizar o seu banheiro e precisa de uma ajudinha para facilitar o processo de limpeza do seu box? Fique tranquilo, pois trouxemos uma dica de misturinha caseira que é muito simples de preparar e aplicar.

E além de ter o preparo simples, esta mescla caseira conta com apenas 4 itens que contribuirão para uma limpeza mais efetiva.

Sem mais delongas, veja todos os detalhes a seguir. As informações são compartilhadas no canal do YouTube Graci Pereira.

Dica para limpar box de banheiro

Lista de ingredientes:

100ml de vinagre de álcool;

100ml de álcool;

2 colheres de detergente;

100ml de água.

Modo de preparo e aplicação da sua misturinha caseira:

O primeiro passo será colocar todos os itens em um borrifador;

Logo após, aplique na zona que deseja limpar;

Então, agora você deverá esfregar toda a região com a ajuda de uma esponja;

Enxague logo em seguida com bastante água.

Aproveite e veja também o tutorial compartilhado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Informação importante!

Por se tratar de uma mescla de vários itens, é sempre recomendado que utilize luvas e, se possível, máscara de proteção.

Lembre-se que em caso de reações ou qualquer sintoma, você deve buscar imediatamente um hospital.

Recorde-se por fim que o resultado pode variar de acordo com o cenário encontrado.

