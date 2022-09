Suco caseiro laxante com aveia e mamão para acabar com o intestino preso Foto ilustrativa - Freepik - @doucefleur

É horrível estar com o intestino preso, não é mesmo? E se você está buscando uma alternativa que, associada ao acompanhamento médico especializado, te dê uma mãozinha com este problema, com certeza vai amar a indicação que trouxemos hoje de um suco natural que leva apenas 4 ingredientes.

E além de contar com poucos itens, esta dica tem o preparo super simplificado e fica uma delícia podendo ser adoçada com mel. Bora aprender como preparar esta bebida?

Suco laxante para prisão de ventre

Lista de ingredientes:

1 ameixa preta;

½ mamão;

1 colher de aveia em flocos;

200 ml de leite.

Como preparar seu suco natural:

O primeiro passo será colocar todos os itens no liquidificador;

Logo após, bata até que obtenha uma mescla homogênea;

Caso queira, acrescente gelo ao bater;

O mesmo serve para o mel, que pode ser utilizado para adoçar sua bebida;

Por fim, tome seu suco imediatamente.

Fique ligado!

Não esqueça que todo o disposto anteriormente tem a proposta apenas informativa e NÃO visa assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir a visita regular ao médico.

Lembre-se que se possui problemas frequentes de intestino preso é indicado procurar imediatamente um hospital.

Com detalhes do portal Tua Saúde.

