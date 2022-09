Saiba mais sobre o primeiro adversário do Brasil na Copa

Foto oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo na Rússia

A ansiedade pela Copa do Mundo que ocorre no Catar entre os meses de novembro e dezembro de 2022 é grande, mas antes de desembarcar na Ásia Ocidental, o Brasil ainda faz amistosos para testar os possíveis jogadores convocados.

Em dois jogos considerados fáceis, a seleção brasileira enfrenta Gana e Tunísia, sendo a primeira no dia 23, sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), e a segunda no dia 27 de setembro, terça-feira, também às 15h30 (horário de Brasília).

Já o primeiro time que a seleção canarinho enfrenta durante a Copa do Mundo é a Sérvia, em jogo válido pela rodada do Grupo G, no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Participação da Sérvia nas Copas

Que a seleção brasileira é uma das grandes candidatas a levantar a taça e garantir o Hexa todos os torcedores sabem, mas e a Sérvia? É uma seleção forte? A resposta é sim.

Segundo o site ‘ND Mais’, Os sérvios eliminaram nada menos do que Portugal nos acréscimos, durante eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Contudo, a seleção portuguesa ainda conseguiu se classificar na repescagem.

Em participações em Copas do Mundo, a Sérvia só esteve presente em três delas, sendo a do Catar a sua quarta vez. A primeira delas foi em 2006, quando ainda se chamava ‘Sérvia e Montenegro’, contudo a separação ocorreu ainda naquele ano.

Já na competição seguinte, em 2010, os sérvios conseguiram uma vitória histórica contra a Alemanha, mas foi eliminada na fase de grupo. Na Copa realizada no Brasil a Sérvia ficou de fora e voltou em 2018, na Rússia. Ganharam apenas da Costa Rica no grupo E, que era formado por Sérvia, Suíça, Costa Rica e o Brasil. Agora no Catar, o grupo é praticamente idêntico, trocando apenas Camarões pela Costa Rica. Será que agora eles têm mais sorte?

Após a Sérvia, o Brasil ainda joga contra a Suíça no dia 28 de novembro (segunda-feira) e depois encara Camarões, dia 2 de dezembro (sexta-feira), encerrando assim a primeira fase da competição.

