Os signos que devem se preparar para fortes emoções

Mais um fim de semana de setembro de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco podem ter problemas para lidar com as fortes emoções que estão por vir.

Confira quais são:

Gêmeos

A energia a partir de sexta-feira pode ser muito mais criatividade e apaixonada. Isso aumenta a sua conexão com as outras pessoas, mas também coloca uma sinceridade e impulsividade extra em seus discursos. É importante ter cuidado com as palavras e colocar a sabedoria em pratica. Como as emoções ficam a flor da pele, a cautela deve ser ainda maior em assuntos que envolvem lar e família.

Câncer

Além de uma maior intuição, a sensibilidade cresce com relação aos sentimentos. Tenha mais consciência sobre quem realmente o deixa confortável e permite que você seja quem é; isso o ajudará a evitar conflitos e se manter em ambientes mais harmoniosos. Aproveite esta energia pra curar e se comunicar de forma mais honesta com quem está ao seu lado nessa trajetória.

Veja mais: Os signos do zodíaco que não temem amores sérios

Leão

Momento de sentimentos e emoções ficando mais claras diante de decisões importantes, especialmente aquilo que envolve parcerias e relações que já estão em sua vida aguardando novos passos. Lembre-se de considerar amizade e empatia para não tomar caminhos precipitados, mas não se fecha para mudanças necessárias.

Libra

As energias da próxima-sexta feira marcam o inicio de uma fase desafiadora para as emoções. O universo pede calma e espaço para refletir sozinho aquilo que deve ser priorizado ou não. É hora de fortalecer a autoestima e foco para realizar transformações com amor, segurança emocional e reflexão. Se precisar ficar em silêncio e respirar fundo, faça isso.

Escorpião

Momento de energias e emoções em altos e baixos. É hora de direcionar a cura de alguns problemas com calma, principalmente os que envolvem pessoas queridas e o lar. A vida ficará melhor quando você identificar o que cria atrito com quem ama e começar um processo de transformação em seus relacionamentos; será para melhor.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!