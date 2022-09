Moda: 3 looks inesquecíveis da Rainha e como eles entraram para a história

Elizabeth II faleceu com 96 anos de idade no dia 8 de setembro e, enquanto a Inglaterra vive seu luto, podemos homenagear sua vida e seu reinado relembrando momentos marcantes e que entraram para a história.

Recebendo JFK e Jackie Kennedy

Um dos eventos mais importantes de 1961 no cenário da política internacional foi quando a Rainha recebeu o então presidente dos Estados Unidos John F Kennedy e sua esposa Jackie no Palácio de Buckingham. O vestido usado por Elizabeth parece inspirado em um conto de fadas, mais especificamente em Cinderela.

O discurso sobre a morte de Diana

Em 1997, quando um trágico acidente de carro tirou a vida da princesa Diana, a Coroa foi bastante criticada. Na época, Lady Di já tinha se divorciado do príncipe Charles e já não fazia mais parte da realeza. Mesmo assim, era uma personalidade muito amada no Reino Unido e admirada no mundo.

Apenas alguns dias depois, depois de muita crítica com relação ao silêncio retumbante, a Rainha gravou uma mensagem que foi transmitida em rede nacional falando sobre a morte da ex-nora. Ela disse: “Primeiro, quero homenagear a própria Diana. Ela foi um ser humano excepcional e talentoso. Nos bons e maus momentos, ela nunca perdeu a capacidade de sorrir e rir, nem de inspirar os outros com seu calor e bondade. Ninguém que conheceu Diana jamais a esquecerá. Milhões de outras pessoas que nunca a conheceram, mas sentiram que a conheciam, se lembrarão dela”.

O encontro com os Obamas

Em visita ao Palácio de Buckingham em 2009, o então presidente dos EUA Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama não poderiam ter tido um momento mais agradável com a Rainha.

Quebrando os protocolos, Michelle abraçou carinhosamente a Rainha, a qual retribuiu o gesto. Na ocasião Elizabeth usava vestido em tom salmão com pregas na saia na altura dos joelhos. O look estava completo com sua bolsa em tamanho pequeno preta e sapato fechado na mesma cor da bolsa.