Moda: 3 formas de usar um blazer em um visual clássico sem parecer óbvio

Sem se deter às salas de reuniões ou aos ambientes de trabalho, o blazer é uma das mais fortes tendências de 2022 e tornou-se um item coringa nos guarda-roupas de todo o mundo. De verdade, a peça não tem limites de combinações, indo bem com calças, saias, vestidos e até shorts.

Ele se enquadra ali entre o cardigã mais convencional e o terninho mais formal. Dependendo da ocasião que você precisa ir, o blazer pode acabar com os dilemas de qual look usar.

Em tons neutros

O estilo monocromático está mais atual do que nunca. Imagine vestir camisa e calças brancas e pôr um blazer em tom cinza para elevar o seu look. Você pode se inspirar na princesa Diana, que usou esse visual complementando com bolsa e sapatilha em tom marrom e bege.

O blazer branco que pode estar amarelando no seu armário, embora seja mais suscetível à manchas, pode fazer a combinação com vestido midi na cor bege ou terra claro, por exemplo.

O preto clássico, porém nada básico

Sempre serão a solução para os dias em que você não sabe o que vestir! Camisa branca e blazer preto irão cair super bem. A versatilidade aqui é a chave, podendo ser usado com shorts e tênis ou sapatilhas para eventos casuais ou com aquele jeans azul.

Experimente ainda combinar seu blazer preto à blusa de seda em um tom mais vibrante e calças de alfaiataria pretas.

Combine acessórios

Para as que gostam dos tamanhos mini bem femininos, o blazer se ajusta perfeitamente. Um blazer e uma minissaia podem combinar tranquilamente com os acessórios mais certeiros.

Experimente combinar um blazer vinho e mini saia na mesma tonalidade. Complemente com bolsa lateral na mesma paleta de cores e, nos pés, sandália de salto ou sapatilhas pretas.