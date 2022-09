Como voltar com o ex sem ser julgada? Imagem: Freepik

As relações pessoais, sejam elas de trabalho, familiares, amorosas, nem sempre são tão fáceis e algumas situações precisam de muita reflexão e diálogos para que tudo saía da melhor forma possível. Uma das coisas mais complexas são os rompimentos, ou a volta deles, já que nem todas as relações que terminam têm, de fato, um ponto final. Segundo informações do Colégio Notarial do Brasil, que representa milhares de cartórios nacionais, 2021 foi o ano com maior número de divórcios no Brasil desde 2007, sendo 80.573 separações, superando 2020, com 77.509. O crescimento foi de 4%.

Porém, nem todo o fim dura para sempre. Algumas atitudes são tomadas de forma precipitadas, ou com a falta de diálogo e reflexões necessárias, o que faz com que diversos casais, após um tempo, reatem. E o que fazer quando existe a vontade de voltar para o ex? Como conversar ou evitar as amizades que são contra o relacionamento?

“De um lado, você tem uma pessoa que você ama e que, mesmo com as dificuldades e/ou discussões, você acredita ainda valer a pena. Do outro, amigos que você também ama e que, em sua maioria, ouviram suas queixas e confidências sobre o relacionamento que chegou ao fim, mas que agora acaba de voltar. E, por isso, é preciso que haja um espaço delimitado entre os amigos e o parceiro (a)”, diz Maicon Paiva, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar.

Maicon também comenta que, um dos erros cometidos no início da relação é se afastar dos amigos. Para ele, o mais indicado é impor limites na relação amorosa. “Ter amigos é fundamental para todo ser humano: afinal, somos seres sociais e as relações criadas ao longo da vida são fundamentais para o desenvolvimento de ligações emocionais que proporcionam sensação de pertencimento. Por isso, é importante saber manusear para não perder o vínculo com quem esteve do seu lado em muitos momentos”, comenta.

Outro ponto de atenção é sobre as relações tóxicas. Pode ser sim que os amigos estejam preocupados com as idas e vindas da relação, contudo, também pode ser que as próprias amizades já estejam cansadas da mesma coisa e criaram uma barreira em relação ao parceiro. O especialista indica 5 atitudes para você intermediar o conflito:

Estabeleça limites;

Saiba ceder;

Busque a autoavaliação;

Não se afaste completamente;

Tome cuidado com quem te influencia.

