Skincare: 3 benefícios da niacinamida para a sua pele e como usá-la

A niacinamida é uma vitamina conhecida também como nicotinamida, do complexo B que tem como característica ser solúvel em água. Na pele, estudos demonstraram que a substância auxilia no reduzir os poros dilatados, melhora a coloração irregular da pele, além de suavizar linhas finas e rugas.

Essa substância é capaz ainda de fortalecer a camada mais externa da pele, reduzindo os impactos causados pelos danos ambientais, como sol e poluição, enquanto promove uma restauração nas células da pele. Dentre os vários benefícios que essa substância tem, veremos os três principais a seguir.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Reduz a aparência de poros dilatados

Com o uso da niacinamida na sua rotina, os poros tendem a retomar seu tamanho natural. Os danos causados pelo sol, por exemplo, podem fazer com que os poros se estiquem e sua pele tenha um aspecto de “casca de laranja”.

Os resultados podem ser vistos de 2 a 4 semanas de uso 2 vezes ao dia.

Hidratação e defesa

Restaurar as defesas da pele contra a perda de umidade e desidratação é essencial em qualquer rotina de skincare. A niacinamida funciona como uma barreira que impede que a pele perca umidade, enquanto favorece a absorção de hidratantes comuns, como glicerina, óleos vegetais não perfumados, PCA de sódio e hialuronato de sódio.

Séruns e cremes que a tem na composição são sempre bem-vindos na rotina noturna.

Corrige o tom da pele irregular

A melanina, elemento que pigmenta a pele, é quem dá a tonalidade ao seu rosto. A niacinamida tem a capacidade de impedir o aparecimento de novas descolorações e de reduzir a aparência das descolorações existentes, uniformizando sua pele.

Ela também pode ser usada com outros ingredientes como vitamina C, alcaçuz, retinol e bakuchiol, que agem contra a descoloração.