Saiba mais sobre o Changesite-(Y), o novo material que a China descobriu na Lua

A China anunciou recentemente a identificação de um novo material desconhecido em pedras trazidas da Lua pela missão Chang’e 5, que pousou na lua em dezembro de 2020 e coletou 1,73 kg de material para estudos.

O material, chamado de Changesite-(Y), é um novo tipo de mineral de fosfato que se forma como um cristal em forma de coluna. Ele foi descoberto pelos cientistas do Instituto de Pesquisa de Geologia do Urânio de Pequim (BRIUG) na forma de partículas cristalinas de 10 mícrons de diâmetro (10 vezes menor do que um fio de cabelo) usando difração de raio X.

Ainda é cedo para prever as implicações da nova descoberta par a ciência e sua composição química ainda não foi detalhada, mas esse é o sexto mineral lunar identificado no mundo todo até o momento. Todas as outras cinco descobertas foram feitas pelos Estados Unidos e Rússia.

O nome do novo mineral foi escolhido em homenagem à deusa mitológica chinesa da Lua, Chang’e. A descoberta divulgada pelos pesquisadores chineses foi avalizada pela Comissão de Novos Minerais, Nomenclatura e Classificação da Associação Mineralógica Internacional.

Essa não foi a primeira descoberta feita pelos chineses a partir do material coletado em solo lunar. Em junho cientistas chineses anunciaram a descoberta de minerais de alta pressão nas amostras trazidas da Lua na mesma missão espacial, como fragmentos de seifertita e estishovita, minerais formados a partir de dióxido de silício submetido a altas temperaturas e pressões.

A nova descoberta, no entanto, incentivou a agência espacial chinesa continuar com o planejamento da próxima missão que deverá explorar o lado escudo do satélite natural da Terra e coletar novas amostras para estudo.