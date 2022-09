Os signos que tomam decisões no amor

Mais uma semana de setembro de 2022 trará mudanças quando o assunto é amor e a chance de tomar decisões importantes aumenta para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Sagitário

A partir da próxima sexta-feira, A Lua em Gêmeos pode ajudá-lo a tomar novos rumos quando o assunto é amor e conexão com quem está ao seu lado. Evite entrar em conflitos para poder aproveitar mais a comunicação e ver com otimismo os planos para ao futuro. Para muitos, chegou o momento de seguir em frente e expandir os romances de forma muito mais livre e construtiva.

Capricórnio

Existem muitas decisões sendo tomadas e o amor também entra em jogo. O fim de semana pode ser marcado por boas reflexões e um aumento importante da autoestima. É preciso confiar em si mesmo e em seu poder, mas não deixar que isso suba muito em sua cabeça e o deixe incoerente com a realidade. Ouça a mente, o coração e abra os olhos.

Aquário

Existe uma energia o motivando a tomar decisões no amor no próximo fim de semana. Este é o momento em que a paixão se torna mais fluída e presente em sua vida, o que pode abrir portas para o romantismo e para novos caminhos. A autoestima também ficará mais em alta e pode ser importante aproveitar que os solteiros aproveitem essa fase. Existe muita chance de que você determine quais são os próximos passos!

Peixes

A chance de enfrentar alguns dramas é grande durante o próximo fim de semana. No entanto, as energias movimentadas também motivam decisões no amor, principalmente com relação ao futuro que deseja ser criado. Para muitos, novos caminhos podem ser seguidos, mas também existe quem aposta na cura para uma transformação. É preciso usar a energia com sabedoria!

