Os signos que são carinhosos, mas se metem em grandes brigas no amor

O afeto e o carinho ajudam a cultivar o amor entre duas pessoas de forma muito especial. No entanto, engana-se quem acha que aqueles que são mestres nesse tipo de troca não podem se envolver em brigas difíceis de lidar.

Confira os signos mais carinhosos, mas que também entram em conflitos poderosos nos relacionamentos:

Câncer

O canceriano tem um instinto cuidador e que ama mimar no amor. No entanto, quando ele se conecta com emoções que não são positivas, pode deixar o drama sair do controle e acaba em uma defensiva que não é fácil de lidar. Por tentar proteger seu coração e não evitar a sensibilidade, ele irá teimar e não esconderá incômodos.

Leão

O leonino ama muito e não mede esforços ou carinho, mas conflitos também podem tirar seu lado mais briguento. Este signo entra em lutas de poder e defende seu espaço ou o que acredita, mesmo que seja com alguém que ama. Como não foge sem ter lutado e não dá o braço a torcer, os conflitos podem durar.

Escorpião

O escorpiano é repleto de intensidade emocional e quando ama expressa seu carinho com naturalidade, por mais que ele venha com palavras poderosas e muita química. Devido as fortes emoções e muita conexão com o mundo inconsciente que tenta conter, alguns conflitos podem também expressar o lado briguento deste signo que estava “escondido”.

Virgem

O virginiano costuma cultivar relacionamentos sinceros e com muito apoio, mas ele também tem uma personalidade forte e poderosa. Este signo não consegue esconder o que acha errado e, por mais que contenha as emoções, pode entrar em conflitos. Ele gosta que tudo esteja em ordem e em seu lugar, por isso sempre dirá o que pensa e terá os melhores argumentos em uma discussão.

