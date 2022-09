Os signos que precisam evitar problemas

Uma semana de energias intensas começou e alguns signos são os que mais precisam tomar cuidado com problemas. Toda a cautela é uma grande amiga agora!

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Áries

É um momento complicado em termos de produtividade e relacionamentos com pessoas, principalmente no trabalho. Prefira não entrar em discussões e tentar se manter na sua. Pode ser interessante também trazer alguns acordos e decisões mais sérias, estabelecendo um tempo para pensar com calma.

Câncer

É hora de não investir na confusão e começar a recuperar suas energias com trabalho interna. Muitos pensamentos, reais ou não, podem tumultuar sua mente e é melhor dar um tempo de batalhas e disputas. Lembre-se de refletir para acabar com algumas discussões e definir melhor os primeiros passos.

Leão

Sua vontade de se doar aumenta, mas isso pode o colocar em um lugar complexo com pessoas aproveitadoras. É melhor saber direcionar sua bondade e não ser feito de bobo. Lembre-se que é hora de ter cautela em decisões que envolvem favores e dinheiro.

Libra

Os relacionamentos podem ficar mais desequilibrados e será difícil encarar, principalmente no próximo final de semana. É momento de evitar problemas na comunicação e ouvir bem o que os outros estão dizendo antes de responder. Prefira manter a mente aberta e não fale ou decida algo que pode complicar a sua vida.

Escorpião

Hora de ter cuidado ao ajudar e dividir responsabilidades. É melhor refletir e ter certeza de que está fazendo uma boa ação e não se complicando. Cuidado com quem parece inocente ou bom em excesso. É melhor agir com consciência e maturidade.

