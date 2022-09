Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 18 de setembro de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de renovar as suas energias e a do seu ambiente para melhorar de vida. Confie no poder da mente e da espiritualidade.

Touro

Hora de evitar abraçar o mundo e escolher para fazer uma coisa de cada vez. Concentre-se naquilo que é importante.

Gêmeos

Nem tudo pode ficar apenas na mente e idealização, pois chegou a hora de agir para ter resultados reais.

Câncer

Hora de ser mais discreto e analisar as coisas de forma rápida, mas com certa distancia e calma para agir apenas na hora certa.

Leão

Ao ver que algo vai muito lento, talvez seja a hora de se apressar um pouco e ser mais decidido com os objetivos.

Virgem

Saiba aproveitar o resultado daquilo que é positivo ou de realizações. Essas motivações ajudam a da seguir em frente da melhor forma.

Libra

Hora de resolver alguns assuntos para liberar as energias que são sempre direcionadas para a mesma coisa. Chegou o momento de fazer novos voos!

Escorpião

Chegou o momento de descansar e recuperar suas forças e energias. Foque em renovar as energias.

Sagitário

Hora de se movimentar mais e focar em você para poder deixar a mente livre de algo que vem pesando.

Capricórnio

Saiba dar um tempo diante de decepções e se desconectar para colocar as ideias no lugar. Relaxe e se cuide espiritualmente.

Aquário

Seja mais disciplinado e enfrente os desafios com determinação; o que é negativo irá embora para dar lugar ao novo.

Peixes

Seja mais firme e confie em suas capacidades, pois esse é o segredo para alcançar alguns objetivos que estão em mente agora.

