Fragrâncias masculinas NACIONAIS que CHEGAM CHEGANDO!

Se você é um colecionador de perfumes que está começando a sua coleção agora, você pode ter a impressão de que somente fragrâncias importadas são potentes. Contudo, é possível encontrar diversos aromas nacionais marcantes e que chegam chegando! Para comprovar isso, o digital influencer especializado em perfumes, Luís Jordão, elaborou uma lista de perfumes neste estilo para você conhecer. Confira.

Essencial Oud - Natura

Essencial Oud traz o aroma amadeirado clássico presente em diversos perfumes masculinos. Segundo o especialista, a fragrância traz a qualidade de perfumaria importada. Ideal para dias frios. Fixa mais de 12 horas e projeta em torno de três.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Egeo Bomb Black - O Boticário

Outra marca bem presente nacionalmente é O Boticário e o perfume para representar toda a potência da marca é Egeo Bomb Black, que não leva esse nome à toa. É um perfume adocicado, com o aroma de caramelo bem presente, por isso é ideal para dias frios. Projeta e fixa muito bem.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

Club 6 Voyage - Eudora

Para homens que gostam de perfumes adocicados e que desejam sensualizar, Club 6 Voyage deve pertencer ao acervo. Traz uma mistura gourmand de madeiras, caramelo e café. Ou seja, uma fragrância autentica.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Amyi VI - Amyi

Um perfume que foge dos padrões de uma fragrância masculina, principalmente pela constante presença de notas florais, com a rosa bem presente.

As notas de topo são Pralinê e Bergamota. As notas de coração são Rosa Búlgara, Bálsamo-de-Tolu e Cravo e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Patchouli ou Oriza e Vetiver.