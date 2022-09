Este é o registro captado pela NASA que revelou um mistério espacial e surpreende cientistas; confira

Embora os astrônomos tenham visto os detritos de dezenas de estrelas explodidas na Via Láctea e galáxias próximas, muitas vezes é difícil determinar a linha do tempo da morte da estrela. Ao estudar os restos espetaculares de uma supernova em uma galáxia vizinha usando telescópios da NASA, uma equipe de astrônomos encontrou pistas suficientes para ajudar a voltar no tempo.

Como detalhado pela NASA, o remanescente de supernova chamado ‘SNR 0519-69.0′ são os detritos de uma explosão de uma estrela anã branca,

Depois de atingir uma massa crítica, seja puxando matéria de uma estrela companheira ou fundindo-se com outra anã branca, a estrela sofreu uma explosão termonuclear e foi destruída. Os cientistas usam esse tipo de supernova, chamada Tipo Ia , para uma ampla gama de estudos científicos, desde estudos de explosões termonucleares até a medição de distâncias de galáxias em bilhões de anos-luz.

SNR 0519 está localizado na Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia a 160.000 anos-luz da Terra. Esta imagem composta mostra dados de raios-X do Observatório Chandra da NASA e dados ópticos do Telescópio Hubble.

“Os raios-X do SNR 0519 com energias baixas, médias e altas são mostrados em verde, azul e roxo, respectivamente, com algumas dessas cores se sobrepondo para parecerem brancas. Os dados ópticos mostram o perímetro do remanescente em vermelho e as estrelas ao redor do remanescente em branco”, informou.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos combinaram os dados do Chandra e do Hubble com dados do telescópio Spitzer para determinar há quanto tempo a estrela explodiu e aprender sobre o ambiente em que a supernova ocorreu.

Os pesquisadores compararam imagens para medir as velocidades do material na onda de choque da explosão, que variam de cerca de 3,8 milhões a 5,5 milhões de milhas por hora.

Se a velocidade estivesse no limite superior dessas velocidades estimadas, os astrônomos determinaram que a luz da explosão teria atingido a Terra cerca de 670 anos atrás.

Como detalhado pela NASA, os dados do Chandra e do Spitzer fornecem pistas de que esse é o caso. Os astrônomos descobriram que as regiões mais brilhantes em raios-X do remanescente são onde o material de movimento mais lento está localizado, e nenhuma emissão de raios-X está associada ao material de movimento mais rápido.

Esses resultados implicam que parte da onda de choque colidiu com o gás denso ao redor do remanescente, fazendo com que ele desacelerasse à medida que viajava.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos podem usar observações adicionais com o Hubble para determinar com mais precisão quando a hora da morte da estrela deve realmente ser definida.

Texto com informações da NASA