Emagreça fácil: Delicioso smoothie de morango com aveia caseiro e saudável

Na busca pela perda de peso, é comum se deparar com algumas dificuldades iniciais. Isso acontece porque a nova rotina ainda não faz parte do hábito. Consequentemente, tudo aquilo que não faz parte do habitual, acaba causando estranhamento no corpo.

Embora seja dificultoso no início, não se trata de uma tarefa impossível. Afinal, seu corpo pode se adequar perfeitamente a uma reeducação alimentar saudável e gostosa. Para personalizar seu cardápio de acordo com suas necessidades, é importante procurar um profissional da saúde capaz de orientá-lo da maneira correta.

A busca por exercícios físicos também é uma ótima opção, pois potencializará os resultados, além de deixá-los mais consistentes e saudáveis. Pensando nisso, trouxemos uma deliciosa e saudável receita, extraída do portal Nueva Mujer.

Definitivamente, os smoothies detox continuam ganhando espaço na hora de querer eliminar aqueles quilinhos a mais. Pois bem, são bebidas que, à base de vegetais e frutas, nutrem o corpo e favorecem o peso ideal. Sendo assim, não deixe de fazer essa bebidinha deliciosa – e nutritiva – em sua casa.

Vamos à receitinha?

Smoothie de morango e aveia

Ingredientes:

¼ xícara de aveia crua;

5 morangos naturais frescos;

¼ xícara de leite;

1 iogurte natural ou iogurte grego sem açúcar;

1 xícara de gelo.

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea e uniforme. Em seguida, tome imediatamente.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Veja mais receitas:

Delicioso smoothie de cenoura e abacaxi feito em casa para perder peso

Limão e hortelã: Acelere o metabolismo e emagreça com esta bebidinha caseira