Casal bissexual relata como foi fechar um relacionamento aberto

Nos últimos anos, debates sobre amor livre, poliamor e relacionamento aberto tomaram conta das redes sociais e claro, das relações amorosas.

Muitos indivíduos cansados de um relação estruturalmente monogâmicos começaram a explorar outras formas de amar. E isso é mostrado com números. Uma pesquisa da rede de produtos eróticos Lovehoney mostrou que um em cada quatro britânicos diz que consideraria um relacionamento aberto ou algum tipo de poliamor em suas vidas, enquanto 31% dos britânicos não acreditam em monogamia em tudo. Mesmo sendo realizada em outro país, é possível encontrar amigos que começaram a se abrir mais sobre esse assunto e experimentar.

Contudo, experimentar não significa decidir isso para sempre, afinal, as relações são feitas de acordos e conversas e as coisas podem mudar no meio do caminho, seja em uma relação recente ou que já dura alguns anos. E por isso, relações que eram fechadas podem se tornar abertas, assim como relações abertas podem se tornar fechadas.

Como é o caso do casal Izzy e James. Conforme texto do Metro UK, a cabelereira de 31 anos e seu marido de 35 abriram o casamento após um relacionamento de 6 anos, sendo um deles casado.

LEIA TAMBÉM: Mulher se apaixonou pelo seu sugar daddy após ele comprar carro e casa. Ela tem 31 anos e ele 67

“Nós dois somos bissexuais, mas nenhum de nós teve a chance de explorar coisas com o gênero oposto, sempre tendo relacionamentos heterossexuais. Decidimos dar essa chance um ao outro como um presente”, diz a mulher.

A relação aberta durou dois anos e explicam que foi um momento adorável.

“Nenhum de nós ficou sério com outras pessoas e ainda fizemos sexo um com o outro e tivemos muito tempo para encontros. De certa forma, nada mudou entre nós, apenas dormi com mulheres e Jake dormiu com homens e nós sentimos que finalmente estávamos começando a explorar nossas identidades”, comenta a esposa.

Porém, as coisas mudaram quando Izzy engravidou. Ela explica que muitos casais polis engravidam e envolvem outros parceiros na relação, com a criança possuindo vários pais. Contudo, para o casal isso parecia estranho.

“Estar grávida me fez querer fechar nosso relacionamento novamente e focar apenas em nós três, pelo menos por enquanto.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os 3 sinais que indicam que você está em um “relacionamento tóxico”

⋅ Mulher se irrita com amiga por ela ter mais ‘liberdade’ e não possuir filhos

⋅ Relacionamento: Especialista revela 5 tipos de relação com o parceiro; descubra seu estágio