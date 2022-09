As raças de cães mais leais do mundo Imagem: Pexels

É até mesmo repetitivo dizer que um cão é considerado o melhor amigo do homem e é um dos animais mais leais que existem, contudo, algumas raças podem se mostrar bem mais apegadas do que outras. Seja por características hereditárias ou comportamento referente a sua criação, as raças a seguir são consideradas as mais leais. Confira:

Rottweiler

Mesmo com uma aparência intimidadora, segundo o Meganotícias, o Rottweiler possui uma das personalidades mais adoráveis. Com um bom treinamento, se dedicam aos seus tutores e estarão sempre presentes.

Chihuahua

Já o posto da raça anterior, os chihuahua é praticamente uma miniatura de cachorro, mas companheiro fiel. Eles são um pouco mais exigentes do que outras raças, mas adoram fazer companhia para os seres humanos, independentemente da atividade.

LEIA TAMBÉM: Por que os cachorros enterram a comida? Descubra mais sobre esse hábito

Pastor alemão

Criada com o objetivo de pastoreiro, o pastor alemão é leal por instinto. Além disso, é uma raça calma e corajosa, sendo muito apegada às pessoas, por isso vão te acompanhar em qualquer movimento pela casa.

Cão dos Pirineus

Ele não são é muito popular no Brasil, mas essa enorme bola de pelos, que parece neve, é uma raça querida, que adora fazer companhia para seus donos. Devido à pelagem, não é indicado para pessoas alérgicas ou para quem não tem muita paciência em recolher pelos pela casa inteira.

Golden Retriever

Quando se fala em cães leais e carinhosos, o golden retriever é um dos mais populares. Amam um carinho, até mesmo de estranhos, são enérgicos, porém um pouco dispersos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Vendas de cão da raça Cavalier King Charles Spaniel devem disparar após a morte da rainha. Veja o motivo

⋅ Essa era a raça de cachorro preferida da Rainha, que chegou a ter mais de 30 cães iguais

⋅ Como surgiu o aquarismo? Veja essa e outra curiosidade sobre os peixes de estimação