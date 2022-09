Relacionamento: 3 coisas a se fazer quando seu ex já tem outra pessoa (Reprodução/Netflix)

Embora o término de um relacionamento seja considerado o fim de um ciclo na vida do casal, isso não significa que os sentimentos se vão na mesma proporção. Sabendo disso, calibrar o pós-término pode ser um desafio e tanto.

A situação fica ainda mais complicada quando seu ex surge acompanhado de outro alguém. Embora você e ele já não compartilham mais nada, o resultado pode causar certo impacto no futuro.

Especialmente nos dias de hoje em que as redes sociais são bem presentes, as coisas podem se intensificar ainda mais. Compartilhamento de fotos e momentos felizes acabam, em algumas vezes, despertando certos gatilhos.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere três passos sobre o que fazer quando seu ex possui outro parceiro, além de superar a situação.

1 – Mude o foco de atenção

Uma vez que você aceita seus sentimentos, não se trata de afundar-se em sua dor, mas também de fazer pequenas mudanças que favoreçam nosso bem-estar. Por exemplo, pare de persegui-lo nas redes sociais e evite conversar com ele.

É necessário se distanciar para que sua mente se concentre em outras coisas mais importantes, como você, seu processo, seu trabalho, relacionamentos pessoais, entre outros. Não sobre eles e as notícias de seu relacionamento.

2 – Não se compare

Não se preocupe, isso acontece com todo mundo. Os pensamentos sobre o outro alguém ser mais bonito, mais inteligente, mais talentoso ou pelo contrário, que você seja mil vezes melhor par.

É normal cair no campo das comparações, mas não é produtivo. Ao contrário. Evite se rebaixar e desvalorizar o que você viveu em seu tempo juntos. Ninguém pode mudar isso, mas é passado.

3 – Não lhe pague com a mesma moeda

Não adianta se envolver com alguém apenas para tapar buraco – e causar ciúmes no seu ex. Além da irresponsabilidade afetiva, é quase certo de que você também saia machucado.

Você só piorará seu estado emocional, confundirá a outra pessoa e será pior. Esta etapa é dedicar tempo de qualidade a si mesmo, focar no lado positivo da situação, aprender com os ensinamentos e se abrir para coisas melhores.