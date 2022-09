Por que os cachorros enterram a comida? Descubra mais sobre esse hábito

Entre as diversas manias peculiares dos cães, enterrar o alimento é uma delas. Mas por qual motivo o melhor amigo do homem tenta esconder a própria ração? Medo de alguém roubar Ele está apenas brincando? O blog Petz respondeu essa dúvida e nós trazemos a resposta aqui.

Instinto

Uma das primeiras coisas que é preciso levar em conta é o instinto do animal. Mesmo domesticado, os cães carregam traços dos seus antepassados. O blog explica que, através dos genes, alguns atitudes são provocas por instinto.

Ainda cabem estudos sobre esse tipo de herança, mas com a descendência ligada aos lobos, o instinto selvagem ainda se mantém. Como no caso do uivo, um tipo de comunicação utilizada em algumas ocasiões para ‘conversar’ à distância. Urinar para marcar território também é outra característica marcante, ou ainda cavar e enterrar objetos.

Por que eles enterram comida?

Mas afinal, por que cães escondem e enterram comida? A explicação mais comum é que isso ocorre pois eles consideram o alimento algo valioso. Um exemplo é o petisco ou osso, onde alguns cães interagem com o o alimento antes de mastigá-los ou em outras ocasiões acabam guardando para depois.

Esconder a comida também pode ser um hábito de descontração para o animal sair do tédio. Contudo, caso o animal já tenha vivido situações traumatizantes, como abandono ou falta de alimentação, ele pode esconder o que é oferecido na tentativa de estocar.

O comportamento é algo comum, logo, não é preciso trabalhar para que ele deixe de fazer isso, já que é algo natural. Porém, se a atitude for por consequências negativas, como tédio, ofereça brinquedos e espaços amplos para que o seu pet possa correr e gastar energia.

Caso o problema seja outros animais por perto e ele tenha que disputar o seu alimento, ofereça o alimento em ambientes diferentes.

