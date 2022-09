NASA divulga ‘registro confuso’ captado pelo Telescópio Hubble no espaço; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um ‘registro confuso’ captado pelo Telescópio Hubble no espaço recentemente.

Como detalhado pela NASA, essas galáxias em interação residem a 425 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Phoenix.

NASA divulga registro confuso’ captado pelo Telescópio Hubble no espaço

Contra um fundo preto do espaço, três galáxias brilham em tons brilhantes de branco, bege e amarelo, com algumas estrelas azuis brilhando entre elas.

As duas galáxias mais à direita estão interagindo uma com a outra, criando uma forma que lembra a nave estelar Enterprise de Star Trek, no registro captado pelo Hubble.

Como detalhado pela NASA, o registro foi divulgado recentemente e acabou viralizando rapidamente entre o usuários. Confira postagem:

NASA divulga registro impressionante captado pelo Telescópio Hubble

Em outro registro, também divulgado recentemente pela NASA, duas galáxias parecem colidir – na realidade, elas não estão interagindo.

Como detalhado pela NASA, as duas galáxias espirais vistas aqui são conhecidas como SDSS J115331 e LEDA 2073461, e ficam a mais de um bilhão de anos-luz da Terra.

Ainda de acordo com as informações, no registro, duas galáxias espirais parecem se sobrepor no centro desta imagem.

Eles brilham em tons cintilantes de laranja, branco e azul, contra um pano de fundo preto do espaço pontilhado com galáxias de fundo fraco. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana