Estes são os 3 sinais que indicam que você está em um “relacionamento tóxico”

Pessoas que estão em relacionamentos conturbados podem demorar a perceber, mas existem sinais que indicam que o namoro, noivado, casamento ou qualquer outro tipo de relação não está bom. Um relacionamento saudável é notado por boa comunicação, confiança no seu parceiro, honestidade, respeito e outras qualidades. Caso não exista isso na sua relação, pode ser que ela seja ou esteja ficando tóxica.

O problema da relação tóxica é que ela pode afetar mão somente o mental, mas também o físico de quem está envolvido. Mesmo cada relação sendo diferente, é possível identificar que algo está errado em relações além das românticas, como as familiares, as de amizade e também no trabalho. Confira alguns sinais que indicam uma relação tóxica a seguir.

Dependência em excesso

Poder contar com o seu parceiro e vice-versa é algo fundamental em uma relação, contudo, caso a dependência seja excessiva, principalmente a emoção, é preciso rever o que está ocorrendo. Fazer de quem você ama o centro do universo ou se tornar o centro do universo para ela pode ser muito prejudicial como passar do tempo.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento e saúde: 3 problemas de saúde que podem ser causados por uma relação tóxica

Segundo Monica Parikh, especialista em relacionamentos, existe uma porcentagem de tempo que uma relação deve consumir. “Sua vida deve ser preenchida com outras coisas - como amigos, hobbies, espiritualidade, exercícios - esse relacionamento é apenas a cereja do bolo, em vez de todo o sorvete”, comenta Monica.

Você não se sente seguro

A falta de segurança é um dos principais sinais que a sua relação é tóxica e abusiva. Viver com medo da violência psicológica e física não deve ser algo normal e pode começar de formas simples, desde a falta de escuta de opiniões e ir evoluindo, como “quando você tenta discutir com seu parceiro, eles o repreendem, insultam, chamam você de estúpida, colocam você para baixo e/ou publicamente ridicularizam e envergonham você”, diz a terapeuta Gary Broen à revista Shape.

Você tem medo ou não consegue falar

Uma relação sem comunicação também indica algo de errado. Se ao invés de conversar as diferenças de forma saudável, você prefere o silêncio, seja por medo do seu parceiro ficar bravo ou chateado ou pela simples falta de escuta dele, é preciso trabalhar o problema, pois comunicação é um ponto muito importante.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ As 6 maneiras que o uso das mídias sociais podem destruir seu relacionamento

⋅ Relacionamento: Especialista revela 5 tipos de relação com o parceiro; descubra seu estágio

⋅ O poder da música no estímulo do prazer cerebral que se compara a comida e sexo