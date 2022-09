Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 13 a 18 de setembro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 13 a 18 de setembro de 2022:

Áries

Novas comunicações, mas os movimentos são mais lentos no amor. Alguém de longe pode chamar a sua atenção.

Touro

Ative novamente a diversão em sua vida e busque aquilo que o satisfaz de forma construtiva. Algo mais profundo pode sair de um encontro.

Gêmeos

Tente fugir de disputas e atitudes tormentosas É hora de começar a agir de forma mandar e aproveitar as boas oportunidades; nem tudo convém.

Câncer

Sorte com as outras pessoas, mas problemas com vínculos já estabelecidos. Tenha paciência e tente compreender algumas opiniões. Encontros.

Leão

Desencontros e encontros que testam a paciência. Fique de olho em pessoas que não mostram as verdadeiras intenções. Você atrai olhares.

Virgem

Hora de se destacar e expressar o que sente. Novos encontros românticos. Hora de perder o medo e se atrever mais no amor.

Libra

Alguém o ajuda a ter ainda mais destaque e brilhar entre as pessoas. Ouça a sua intuição. Convites e reciprocidade. Alguém se aproxima.

Escorpião

Novos acordos e decisões sobre uma relação. Amizades podem se transformar em algo mais. Sede de aventura. Tenha cautela diante de qualquer coisa!

Sagitário

Novas atividades e pessoas que o notam. Tenha cautela na hora de tomar decisões. Compreenda mais suas emoções e sentimentos.

Capricórnio

Comece a se abrir par anovas experiências e aproveite seu poder de atração. A criatividade se destaca e é hora de despertar.

Aquário

Dias de alguns imprevistos e é preciso ter calma. O amor ganhará e novas pessoas podem entrar em sua vida.

Peixes

Um momento de diversão e o fim de uma tristeza. Maior poder de atração e possibilidade de atrair um novo alguém com o carisma.

