Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 13 a 18 de setembro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 13 a 18 de setembro de 2022:

Áries

Novos encantos no relacionamento e forma apaixonada de corresponder do parceiro. Ideias. Noivos passos e momentos.

Touro

Inteligência emocional e resolução de problemas. Momentos agradáveis com as outras pessoas. Cuidado com grosserias e problemas desnecessários.

Gêmeos

Encontros. Novas energias que colocam casais em melhores caminhos. Concentração em novas metas que se desenvolvem da melhor forma.

Câncer

Entrega e alguns sacrifícios difíceis. Desconfiança e alerta com pessoas que podem se meter nos relacionamentos.

Leão

A intimidade pode aumentar ou se transformar em individualidade. Tenha consciência da necessidade de conexão. Não dispute com o seu parceiro e busque o entendimento.

Virgem

Acordos e decisões conjuntas. Maior poder de atração. Hora de expressar e organizar as ideias e sentimentos.

Libra

Alguém está de olho. Ansiedade que pode atrapalhar. Fique de olho nas intuições e percepções, mas tenha cuidado para não confundir com imaginação.

Escorpião

Ressentimentos e problemas que passam com diálogos e calma. Evite relações impulsivas e falta de paciência. Tenha mais animo para criar momentos especiais.

Sagitário

Mudanças importantes e limpezas na vida dos casais. Tente compreender as emoções. Necessidade de proteção espiritual.

Capricórnio

Hora de trocar amor com quem é de verdade e preferir os momentos que são significativos. Evite problemas desnecessários e triângulos amorosos.

Aquário

A convivência e o lar ficam mais tranquilos. Novas inspirações e conexões. Expanda a mente e comece a dividir uma vida mais criativa com quem ama.

Peixes

Necessidade de união e apoio para enfrentar qualquer coisa. Novos planos. Saiba identificar sentimentos e falar sobre eles para fortalecer o vínculo.

