Telescópio Hubble da NASA flagra importante descoberta no espaço e fornece detalhes sobre o universo primitivo

Em uma descoberta importantes, astrônomos estão confusos ao encontrar estrelas jovens que estão em espiral no centro de um enorme aglomerado de estrelas na Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea.

O braço externo da espiral neste enorme berçário estelar de formato estranho chamado NGC 346 pode estar alimentando a formação de estrelas em um movimento semelhante a um rio de gás e estrelas.

Como detalhado pela NASA, a Pequena Nuvem de Magalhães tem uma composição química mais simples que a Via Láctea, tornando-a semelhante às galáxias encontradas no universo mais jovem, quando os elementos mais pesados eram mais escassos.

Por causa disso, as estrelas na Pequena Nuvem de Magalhães queimam mais quente e, portanto, ficam sem combustível mais rapidamente do que na nossa Via Láctea.

A 200 mil anos-luz de distância, a Pequena Nuvem de Magalhães também é um dos nossos vizinhos galácticos mais próximos.

Aprender como as estrelas se formam na Pequena Nuvem de Magalhães oferece uma nova reviravolta em como uma tempestade de fogo de nascimento de estrelas pode ter ocorrido no início da história do universo, quando estava passando por um “baby boom” cerca de 2 a 3 bilhões de anos após o big bang.

Como detalhado pela NASA, os novos resultados mostram que o processo de formação estelar é semelhante ao da nossa Via Láctea.

Com apenas 150 anos-luz de diâmetro, NGC 346 possui a massa de 50.000 sóis. Sua forma intrigante e rápida taxa de formação de estrelas intrigaram os astrônomos.

Foi preciso o poder combinado do Telescópio Espacial Hubble da NASA e do Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul para desvendar o comportamento deste terreno de nidificação estelar de aparência misteriosa.

Os pesquisadores determinaram o movimento das estrelas em NGC 346 de duas maneiras diferentes. Usando o Hubble, Sabbi e sua equipe mediram as mudanças nas posições das estrelas ao longo de 11 anos.

As estrelas nesta região estão se movendo a uma velocidade média de 2.000 milhas por hora, o que significa que em 11 anos elas se movem 200 milhões de milhas. Isso é cerca de 2 vezes a distância entre o Sol e a Terra.

Como detalhado pela NASA, mas este aglomerado está relativamente distante, dentro de uma galáxia vizinha. Isso significa que a quantidade de movimento observado é muito pequena e, portanto, difícil de medir.

Essas observações extraordinariamente precisas só foram possíveis devido à excelente resolução e alta sensibilidade do Hubble. Além disso, a história de três décadas de observações do Hubble fornece uma linha de base para os astrônomos seguirem os movimentos celestes ao longo do tempo.

A segunda equipe usou o instrumento MUSE para medir a velocidade radial, que determina se um objeto está se aproximando ou se afastando de um observador.

Metade dos dados do Hubble para este estudo de NGC 346 são de arquivo. As primeiras observações foram feitas há 11 anos.

Como detalhado pela NASA, eles foram recentemente repetidos para rastrear o movimento das estrelas ao longo do tempo. Dada a longevidade do telescópio, o arquivo de dados do Hubble agora contém mais de 32 anos de dados astronômicos que alimentam estudos de longo prazo sem precedentes.

Ainda de acordo com as informações, observações com o Telescópio Espacial James Webb da NASA devem ser capazes de resolver estrelas de menor massa no aglomerado, dando uma visão mais holística da região.

Texto com informações da Agência Espacial Americana