Receita rapidinha de bolo de caneca de tapioca com coco Foto ilustrativa - Freepik - @DalaiFood

Se bateu aquela vontade de comer doce e você não sabe o que fazer, então, esta é a oportunidade perfeita para aprender uma receita saborosa e rápida de bolo de caneca em que o ingrediente principal é a tapioca.

Com poucos itens para a sua preparação, esta dica do portal Cookpad fica pronta em minutos e é finalizada com a ajuda de seu micro-ondas. Bora aprender como garantir esta opção saborosa?

Bolo de caneca de tapioca - Receita

Ingredientes:

Coco ralado (a gosto);

2 ml essência de baunilha;

20g de açúcar de coco;

14 ml óleo de canola ou coco derretido;

35g farinha de coco;

45 ml leite de coco;

15 g tapioca pronta;

5g fermento químico.

Além do bolo de caneca, você pode se interessar por:

Como preparar seu bolo:

Para começar, você deve misturar todos os ingredientes secos na caneca;

Feito isso, é a vez de adicionar os que são líquidos e mesclá-los bem até que obtenha uma consistência homogênea;

Coloque o coco ralado por cima, lembrando que este item é a gosto e opcional;

Agora, leve ao micro-ondas por 50 segundos. O tempo pode variar um pouco dependendo da potência do seu equipamento;

Retire e aproveite o seu bolo de caneca.

+ O que acha de aprender mais uma receita caseira?