Com maçã e beterraba: o suco natural que te ajudará a ter mais energia diariamente

Nem todos os dias estamos ao máximo de energia, o que é totalmente comum e normal. No entanto, se você está buscando por indicações que possam te dar uma “forcinha” para estas situações, queremos convidá-lo a aprender a preparar uma receita de suco natural caseiro que leva maçã e beterraba.

Com poucos ingredientes, esta alternativa de bebida pode ser preparada em minutos seguindo algumas indicações simples. Já garantiu seu papel e caneta para registrar todas as informações e detalhes de como garantir o seu suco natural? As informações são do portal Tá Saudável.

Suco caseiro para ter mais energia - Receita

Lista de ingredientes:

1 maçã (picada);

1 colher (chá) de gengibre;

1 beterraba (picada);

1 cenoura (picada).

Modo de preparo do seu suco:

Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador;

Caso sinta necessidade, pode colocar um pouco de água;

É opcional consumir sua bebida com gelo;

Bata todos os ingredientes até que se obtenha uma mescla homogênea;

Tome seu suco imediatamente.

Lembramos mais uma vez que o conteúdo tem a proposta apenas informativa e não conta com a finalidade de assegurar tratamentos, diagnósticos ou ocupar o lugar das visitas regulares ao médico.

Não esqueça de garantir o tempo ideal para descansar.

