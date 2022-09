Os signos que iniciam problemas no amor

Alguns signos do zodíaco podem ter problemas quando o assunto é levar a vida a dois em um relacionamento. Dessa forma, os problemas são desencadeados, mas também podem ser prevenidos.

Saiba como isso pode acontecer:

Áries

O ariano sempre será intenso e isso o ajudará a entusiasmar seus parceiros, as também pode desencadear brigas e desentendimentos quando algo não sai como o planejado para ele. Este signo nem sempre está pronto para aceitar decepções ou algo que o contraria, o que o faz ser mestre em iniciar alguns conflitos e esquecer que a calma é uma grande companheira. Apenas a comunicação pode mudar isso!

Touro

O taurino não gosta de perder o tempo com brigas, pois sabe que a energia poderia ser dedicada ao amor. No entanto, ele é teimoso e muito levado a fazer as coisas sempre do seu jeito, uma atitude que desencadeia conflitos e disputas de poder que não deveriam fazer parte de um relacionamento saudável. Apenas o jogo de cintura e empatia podem impedir que isso aconteça.

Gêmeos

O geminiano ama curtir o amor e quem compreende que ele sempre dedica tempo para suas amizades e interesses. Infelizmente, qualquer sinal de cobrança pode cair muito mal e ele acha que as pessoas querem mudá-lo, o que renderá alguma discussão e rebeldia. É preciso ter empatia para entender a vida em casal e o que as pessoas esperam antes de soltar a mão de alguém.

Virgem

O virginiano gosta da beleza e cumplicidade do amor em sua vida, mas suas expectativas são altas e ele pode ser bastante exigente com tudo o que envolve o relacionamento. Isso faz com que ele tenha dificuldade de aproveitar o momento e as surpresas, podendo ter medo de ceder o controle. Quando quer ter sempre a palavra final e o poder de decisão, este signo pode gerar problemas até aprender a deixar fluir.

