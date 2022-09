Os signos que acreditam em amores para sempre

Alguns signos do zodíaco são capazes de acreditar em amores que duram para sempre, o que os faz buscar isso em seus relacionamentos.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino sempre buscará amores que trazem sensações de prazer, atração, intimidade e comodidade. É do seu desejo ter vínculos que duram e que refletem o verdadeiro significado da palavra “compromisso”. Como quem se empenha, ele também quer se sentir seguro e enfrentar os obstáculos com apoio, sentido e crescimento. Ele apenas não pode esquecer nunca que a vida está em constante movimento e é preciso ter jogo de cintura.

Câncer

Entre as buscas que o canceriano tem em um relacionamento, certamente se destacam a vontade de ser querido e protegido. Por isso, este signo acredita que aquilo que se complementa pode durar para sempre. Como quer entrar em relacionamentos profundos e verdadeiros, ele se entrega para criar um “lar emocional” ao lado do outro, criando certas dependências a este lugar seguro. É importante não esquecer que na vida existem etapas e nada é definitivo.

Virgem

Tudo na vida do virginiano é construído em bases sólidas, pois ele tem tendências minuciosas, responsáveis e até um pouco obsessivas. Este signo acredita que o amor deve ser para sempre e parte para atitudes práticas para tentar atingir esta meta. No entanto, por mais que queira sempre solucionar os problemas e evoluir, é importante recordar que em uma relação, o trabalho é em equipe.

Capricórnio

O capricorniano escolhe se comprometer com as pessoas que ama sem esmorecer diante de desafios. Ele quer que o amor seja para sempre, porque toma seu relacionamento como um projeto de vida sério, que exige compromisso e o ajuda a consolidar um muito mais conectado aos sentimentos. Infelizmente, ele pode ter medo de assumir que as coisas não estão saindo como o esperado e precisa ter cuidado para não acreditar que pode tomar todas as responsabilidades da relação sozinho.

