Os signos mais afetados pelo mercúrio retrógrado de setembro de 2022

Até 3 de outubro de 2022, Mercúrio estará retrógrado e pode trazer transformações intensas para alguns signos do zodíaco.

Confira os que mais sentirão esta fase:

Áries

O ariano passa por um momento de muita avaliação e cura, o que pedirá mudanças verdadeiras para que o progresso possa realmente ser visto. Deixar uma vida para trás e ser esclarecido com algumas verdades nunca é uma tarefa fácil, mas a desordem sempre acontece antes de uma limpeza poderosa que deixará cada coisa em seu devido lugar. Tenha coragem, mas não deixe o autocuidado e sua energia caírem por terra.

Touro

É hora de repensar estratégias e o que realmente vale a pena em sua vida. Alguns hábitos devem deixar para trás, pois já não o ajudam a evoluir da maneira que deseja. Chegou o momento de olhar para as aprendizagens e vivencias, afunilando o que permanece e o que apenas drena sua energia. Quem passar por esta fase de recalcular as rotas e conseguir descobrir o novo no meio do caminho, pode avançar em muitos assuntos.

Gêmeos

Alguns assuntos do passado podem regressar para a sua mente e coração, pois existe um potencial de cura e desapego com aquilo que já não serve mais. Alguns desentendimentos podem chegar e desassossegos também, por isso é importante fazer comunicações com calma e ter clareza para encerrar algumas questões sem cair nas armadilhas da ilusão. É hora de encontrar coragem para se desfazer do que atrapalha e incomoda.

Virgem

O crescimento também pode ser complexo e isso acontece agora. Chegou o momento de alinhar alguns valores e deixar algumas coisas para trás com a coragem de buscar novas experiências. Evite deixar o drama tomar conta e a instabilidade torná-lo o vilão. Aprenda a seguir em frente sem obsessões e tantas pressões.

