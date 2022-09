Estudo sugere que pessoas que bebem café estão propensas a desenvolver câncer no esôfago

Tomar um café puro logo pela manhã é um ritual que faz parte da vida de muitos brasileiros e tem até mesmo benefícios, contudo, novos estudos mostram que a bebida não é tão inofensiva quanto parece.

A pesquisa publicada no ‘ScienceDirect’ diz que pessoas que bebem café ou outras bebidas quentes correm mais risco de serem diagnosticadas com câncer no esôfago.

Segundo o site Meganotícias, o estudo não monitorou ou consultou hábitos de café da manhã dos voluntários, mas analisou a predisposição genética para consumir essa bebida.

Os pesquisadores usaram as informações de mais de 580 mil cidadãos do Reino Unido e da Finlândia. Com os dados, determinaram variáveis hereditárias que predispõem as pessoas a beber mais ou menos café.

A partir dos dados, foi identificado que pessoas que possuem uma pontuação genética mais alta para o consumo de café possuem, em média, 2,8 vezes mais chances de sofrer de câncer de esôfago.

De acordo com as teorias dos especialistas, as chances aumentadas são explicadas por danos estruturais no revestimento do esôfago causado por bebidas quentes. Porém, estudos que confirmem o mecanismo ainda precisam ser realizados.

Benefícios

Conforme explicado, o estudo ainda requer mais aprofundamento. Enquanto isso, a bebida é conhecida pelos seguintes benefícios, segundo o site Tua Saúde:

Melhorar memória e concentração;

Evitar a depressão;

Ajudar a combater dores de cabeça;

Ajudar no emagrecimento;

Melhorar o desempenho durante exercícios;

Combater a prisão de ventre.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar problemas. Em caso de dúvidas, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

