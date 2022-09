Acordou sem energia? Estes são 5 alimentos que vão te ajudar a recuperá-la rapidamente

Você já teve aqueles dias em que você demora a se levantar da cama e pensou em quais seriam as consequências se você ficasse deitado? Quando isso ocorre, provavelmente é sinal de cansaço acumulado, e para tentar começar o dia com energia, muitas pessoas acabam exagerando no café, o que pode trazer consequências negativas. Então qual seria a melhor forma de começar um dia preguiçoso? A dica é manter-se hidratado e optar por alimentos específicos. Confira quais são eles a seguir:

Banana

Para começar o dia bem, busque consumir banana, pois elas são fontes de carboidratos, açúcar e fibras, sendo ideais para o o aumento de nível de energia. Além disso, são bem mais saudáveis do que uma bebida energética, por exemplo.

Melancia

Prefere outra fruta? Então que tal uma melancia? Sua alta porcentagem de água mantém a sua hidratação, além de fornecer vitamina A e C.

Abacate

Ainda na parte da fruteira, o abacate pode fornecer fibra e regular a concentração de glicose no corpo, deixando você menos cansado.

Ovos

Outro alimento muito comum na casa dos brasileiros e eficaz para momentos de cansaço é o ovo. Possui uma boa porção de proteínas, gorduras saudáveis, minerais e vitaminas, principalmente a B12, que mantém o bom funcionamento do organismo.

Couve

O vegetal possui alta concentração de ferro, fazendo com que a hemoglobina transfira o oxigênio que entra nos pulmões pelas veias para as diferentes estruturas do corpo, auxiliando em todas as funções corporais, desde digestão até os movimentos.

