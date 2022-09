Relacionamento e saúde: 3 problemas de saúde que podem ser causados por uma relação tóxica

Mesmo você não percebendo, a saúde física e a saúde mental estão interligadas e são influenciadas umas pelas outras. Isso é possível de ser observado em um relacionamento, mais precisamente em uma relação tóxica, onde não só o mental sofre, mas também o corpo.

Um relacionamento tóxico, de acordo com o site em inglês Very Well Health, é aquele onde às pessoas podem se sentir mal, desconfortáveis, atacadas e abusadas pelos seus parceiros. A toxidade não acontece somente em relações românticas, mas pode ocorrer em qualquer interação, seja no trabalho, com os amigos e também com a família.

Como a relação tóxica afeta a saúde?

Além de afetar diretamente a saúde mental, gerando estresse, ansiedade e perda de autoestima, causando até mesmo a depressão, uma relação tóxica pode gerar alguns sintomas físicos, entre eles:

LEIA TAMBÉM: Você está sabotando o seu relacionamento e não sabe

Pressão alta

O estresse recorrente em virtude da relação tóxica pode causar o aumento da pressão arterial. Esse estudo de 2016 mostra que casais heterossexuais que se sentiam estressados notaram o aumento da pressão dentro das veias. Já uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, relevou que, quanto mais negativa a relação fosse vista, maiores as chances de hipertensão.

Aumento de peso

Outra pesquisa mostra que um relacionamento com muitos conflitos aumenta a chance de obesidade. Segundo a publicação, pessoas que já possuem tendência ao sobrepeso passam por um aumento de massa corporal em relações tóxicas.

Menos tempo de vida

Investigações têm associado relacionamentos negativos com a mortalidade das pessoas, em virtude de problemas como depressão e declínio das atividades cognitivas. Segundo o site Meganotícias, pessoas que passam por ‘estresse social’ são mais propensas a sofrer de doenças e inflamações que diminuiriam a expectativa de vida.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Conheça as consequências do consumo do álcool para a sua vida sexual

⋅ Relacionamento: 5 razões pelas quais voltar com seu ex é uma péssima ideia

⋅ 5 maneiras de sobreviver à uma infidelidade e consertar o relacionamento