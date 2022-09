Os signos que podem deixar um amor para trás

Quando o assunto é amor, nem sempre todos estão na mesma página ou sentem de uma forma conectada. Quando isso acontece, alguns signos podem preferir dizer adeus para um relacionamento, por mais que ainda guardem o sentimento no peito.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano é um dos signos que mais tem a capacidade de partir sem olhar para trás quando chegou ao seu limite. Por mais que acredite no seu potencial de conseguir tudo o que quer, ele também reconhece quando já fez o possível e uma relação não dará mais os frutos que considera importante. Quando isso acontece, este signo pode passar por um período de muitas mudanças e autoconhecimento para aprender a superar de vez esse sentimento que ainda tende a estar em seu coração.

Leão

O leonino costuma acreditar muito no destino e dá muito de si nos relacionamentos que valem a pena ou são importantes em sua vida. No entanto, ele é capaz de abrir mão e deixar um amor chegar ao fim quando acha que não existe mais possibilidade de ser feliz de forma plena. Os vínculos emocionais não são desfeitos de uma hora para a outra e será uma luta, mas ele se movimentará para que a roda da vida comece a trazer novidades mais alinhadas com o seu caminho.

Veja mais: Os signos que cortam pessoas das suas vidas

Sagitário

O sagitariano deseja a sorte de um amor intenso e que marque a sua vida, mas também é capaz de passar enxergar qualquer coisa com uma nova perspectiva. Se percebe que os sentimentos e pensamentos já não se alinham em uma conexão, ele é capaz de decidir partir, mesmo quando os vínculos são sinceros, fortes e repletos de afeto. Ele não quer ficar sem crescer e fará o possível para desapegar do que idealizou e sonhava junto ao outro.

Capricórnio

O capricorniano é capaz de lutar com todos os seus esforços para ter ao seu lado quem acredita que é o amor da sua vida. No entanto, se chega a esgotar as tentativas e já não aguenta mais lidar com a decepção, ele começará a preparar sua partida. Este signo pode demorar em se dar conta que deve ir embora, mas passa por um processo de luto doloroso e tão consciente, que ao chegar a hora saberá que precisa partir de forma determinada.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!