O ‘registro confuso’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

O Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA fotografou essas duas galáxias espirais sobrepostas chamadas SDSS J115331 e LEDA 2073461, que ficam a mais de um bilhão de anos-luz da Terra.

Como detalhado pela NASA, apesar de parecer colidir nesta imagem, o alinhamento das duas galáxias é provavelmente apenas por acaso – as duas não estão realmente interagindo.

Embora essas duas galáxias possam ser simplesmente naves que passam à noite, o Hubble capturou uma deslumbrante variedade de outras galáxias que realmente interagem.

O ‘registro confuso’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, esta imagem é uma das muitas observações do Hubble investigando os destaques do projeto Galaxy Zoo.

Originalmente estabelecido em 2007, o Galaxy Zoo e seus sucessores são projetos massivos de ciência cidadã que fazem crowdsourcing de classificações de galáxias de um grupo de centenas de milhares de voluntários.

Esses voluntários classificam galáxias fotografadas por telescópios robóticos e geralmente são os primeiros a colocar os olhos em um objeto astronômico.

Ao longo do projeto original do Galaxy Zoo, os voluntários descobriram uma variedade de galáxias estranhas e maravilhosas, como galáxias espirais de três braços incomuns e galáxias em anel em colisão.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos que coordenam o projeto solicitaram o tempo do Hubble para observar os habitantes mais incomuns do Galaxy Zoo – mas fiel às raízes do projeto, a lista de alvos foi escolhida por votação do público. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana