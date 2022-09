Este foi o sapato nada básico de Kate Middleton que deixou seu look ainda elegante

Quando se trata de Kate Middleton podemos esperar sempre uma inspiração maravilhosa de moda. Durante os jogos Commonwealth que aconteceram em agosto isso não foi diferente. Os sapatos da vez foram os da grife de luxo Camilla Elphick, uma marca usada também por outras celebridades.

A Duquesa de Cambridge desfilou com suas sapatilhas ‘Alicia’ que tem um design no estilo slingback. As sapatilhas são confeccionadas em couro em tom bege e preto e apresentam salto baixo em formato de bloco e uma linda fivela de pérolas.

De acordo com a Hello Magazine, as sapatilhas custam £195 libras esterlinas, cerca de R$ 1.163.

Os slingbacks são conhecidos por seu design atemporal e certamente precisam ter seu lugar em seu guarda-roupa. Eles rapidamente elevam a aparência do seu visual e são super confortáveis. Esse estilo de sapato pode ser combinado com diversos itens que vão desde vestidos até um jeans de modelagem reta.

As elegantes sapatilhas da duquesa complementam, na ocasião, seu look formal e ao mesmo tempo clean devido às cores escolhidas. Durante os jogos em Birmingham, junto com o príncipe William e sua filha, a princesa Charlotte, Kate usou um terno branco da grife Alexander McQueen sobre uma blusa branca.

Bem, claro que os sapatos rapidamente esgotaram no site da grife, assim que Kate apareceu com eles em Birmingham. A marca anunciou recentemente que os sapatos já estão de volta ao estoque online em alguns selecionados a partir de 12 de outubro.

Kate já havia usado suas sapatilhas em outro evento público, durante uma partida beneficente no Guards Polo Club em Windsor. O mesmo modelo em couro bege e preto foi usado com um vestido branco sem mangas, assinado por Emilia Wickstead, uma de suas estilistas favoritas.

Os slingbacks Alicia também estão disponíveis em outras cores, como em couro metalizado esmeralda e couro vermelho e rosa, que concedem um agradável toque de cor ao seu look.