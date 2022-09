Você está sabotando o seu relacionamento e não sabe

Você pode ter percebido há algum tempo que a sua vida amorosa segue padrões, sempre terminando da mesma formas. Mas qual será o problema? Será que você não merece ser amada? Será que o erro sempre está nas outras pessoas ou será que você mesma é responsável pelas relações fracassadas?

Para a psicóloga Dra. Lalitaa Suglani, talvez você mesma seja o problema na relação e não sabe. Em texto no Metro UK, a especialista explica que muitas pessoas praticam a autossabotagem em uma relação, seja em uma amizade ou em um relacionamento amoroso, e que muitas vezes isso não é feito de caso pensado. “A autossabotagem é realmente a maneira de nossa mente tentar nos proteger da dor emocional”, observa a doutora.

É possível verificar os padrões para começar a deixar isso de lado, dessa forma, você consegue entrar em uma relação de forma saudável e suave. Lalitaa mostra quais as 4 maneiras mais comuns de se autossabotar que você pode observar e evitar.

Não ser honesta e não projetar qualidades que as pessoas podem achar atraentes

É comum demonstrar a melhor versão de si mesma no início de qualquer relacionamento, porém, para o autossabotador, isso pode fazer com que seja escondido o ‘verdadeiro eu’ sendo algo destrutivo. É importante que, para haver um amor genuíno, você seja você mesma.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 5 razões pelas quais voltar com seu ex é uma péssima ideia

Criar possíveis cenários de como as coisas deveriam ser e não enxergar as pessoas como elas são

Outro hábito comum em uma pessoa que sabota o próprio relacionamento é criar cenários fantasiosos, com um parceiro perfeito, mas isso raramente acontece. É preciso gostar das pessoas pelo que elas são e encontrar alguém que combine com você, e não imaginar que você vai conseguir moldar um parceiro ideal ou que as pessoas vão mudar por você.

Arrumar desculpas para os seus comportamentos e ignorando os alertas

Mais uma forma de se autossabotar é aceitando comportamentos que você não deseja em uma relação e não colocando limites.

Achar que você pode consertar alguém para atender às suas necessidades

Ligado ao segundo tópico, você pode acabar desperdiçando tempo e energia tentando moldar alguém à sua maneira. Para que isso seja saudável, o melhor a se fazer é encontrar alguém que te ame, e que você ame, da forma que vocês são.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 7 sinais de que você está realmente se curando após um divórcio difícil

⋅ Após mais de 6 anos de relacionamento amoroso, casal descobre que são irmãos

⋅ Conheça as consequências do consumo do álcool para a sua vida sexual