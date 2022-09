Será que você vai folgar? Veja os dias e horários dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo

Projeto do Al Bayt Stadium, uma das sedes da Copa do Mundo de 2022 Getty Images

Com a Copa do Mundo se aproximando, a ansiedade pelos jogos fica cada vez mais forte. Principalmente pelos jogos da seleção brasileira, que promete vir mais forte do que nas últimas edições. Mas você já anotou na sua agenda quais serão os dias e horários dos jogos do Brasil? Se você ainda está por fora, veja a seguir.

A Copa do Mundo acontece, tradicionalmente, entre junho e julho, mas na edição do Catar a data mudou para novembro e dezembro, em virtude das altas temperaturas da região no meio do ano.

Abertura

Conforme informado pelo site Marca, após o sorteio dos jogos, o jogo inaugural estava marcado para o dia 21 de novembro, segunda-feira, mas a Fifa, entidade responsável pela competição, adiantou o jogo em um dia. A abertura será entre os anfitriões Catar e o time do Equador no dia 20 de novembro, domingo, às 13h (horário de Brasília), ou 19h no horário local.

Jogos do Brasil

24/11 - Brasil x Sérvia - quinta-feira, às 16h (horário de Brasília)

A seleção brasileira que está no grupo G inicia o campeonato rumo ao Hexa no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail.

28/11 Brasil x Suíça - segunda-feira, às 13h (horário de Brasília)

Quatro dias depois do primeiro jogo o Brasil enfrenta a Suíça, no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.

02/12 Camarões x Brasil - sexta-feira, às 16h (horário de Brasília)

Para fechar a semana e a participação nessa primeira fase, a seleção enfrenta o time do Camarões, dessa vez como visitantes, em uma sexta-feira, dia 02 de dezembro, também às 16h (horário de Brasília), de volta ao Estádio Nacional de Lusail.

