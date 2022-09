Relacionamento: 5 mentiras comuns contadas por seu parceiro quando ele tem um caso

Embora as pessoas se diferenciem umas das outras em suas particularidades, existem frases comuns no meio dos parceiros que costumam “pular a cerca”. Claramente, não significa que você esteja sendo traído caso tais bordões sejam usados em sua presença.

Contudo, é necessário ficar de olho com a intensificação de tais frases, pois podem soar como sinal de alerta para uma possível ‘escapada’. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as cinco mentiras mais comuns usadas por pessoas infiéis, quando há o objetivo de esconder o caso.

1 – “Estou esperando uma ligação importante”

Esta é uma ótima desculpa quando a pessoa infiel não quer largar o celular da mão por um segundo, pois é lá que ele pode expor sua vida dupla com as diferentes conversas, fotos, vídeos e muito mais.

Ele fará de tudo para deixar o celular bem protegido, principalmente caso em algum momento a outra pessoa decida fazer uma ligação – ou enviar uma mensagem secreta.

2 – Uma frase típica dos infiéis é: “Esqueci que faríamos alguma coisa”

Esquecer certos compromissos é algo que pode acontecer com todo mundo, mas usar essa frase constantemente para se desculpar e poder sair é algo muito diferente.

Do nada, as saídas se tornam mais constantes, deixando de lado planos familiares, compromissos anteriores e outros para sair com os amigos, reuniões de trabalho ou qualquer outro plano que ele nunca te contou antes.

3 – “Não se preocupe, eu cuido disso”

Esta frase é usada para remover qualquer evidência de que ele esteve com outra pessoa pelas suas costas nos últimos dias.

Mudar atividades conjuntas e tentar compensar pode ser uma estratégia de contornar a situação.

4 – “Você não deve fazer isso por mim”

As pessoas infiéis também têm seu estágio de remorso. Costumam se sentir “culpadas” por verem seu cuidado com elas, chegando ao constrangimento por receber carinho e, como retorno, te trair. Contudo, tal sentimento está longe de arrependimento.

Coisas tão simples como fazer um detalhe especial, preparar seu prato favorito ou até mesmo reservar um tempo na sua agenda para passar um tempo juntos se torna um incômodo ou descontentamento por parte deles.

5 – Algo que qualquer infiel diria é: “Hoje vou sair com um novo amigo”

De repente chegam novos amigos, aqueles de quem nunca falou antes e cujo nome é difícil para ele lembrar, marcando encontros cada vez mais constantes e repentinos.

Embora não seja uma regra, se configura como a oportunidade perfeita para se encontrar com o amante. É uma desculpa clássica por parte dos parceiros traidores.