A espaçonave do Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos (DART) da NASA recentemente deu sua primeira olhada no Didymos, o sistema de asteroides duplos que inclui seu alvo, Dimorphos.

Como detalhado pela NASA, em 26 de setembro, DART colidirá intencionalmente com Dimorphos, a lua do asteroide de Didymos.

Embora o asteroide não represente ameaça para a Terra, este é o primeiro teste do mundo da técnica de impacto cinético, usando uma espaçonave para desviar um asteroide para defesa planetária.

Esta imagem da luz do asteroide Didymos e sua lua orbital Dimorphos é uma composição de 243 imagens tiradas pela Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO) em 27 de julho de 2022.

O plano mirabolante da NASA para ‘desviar’ um asteroide no espaço; provocar uma colisão gigantesca para salvar o planeta de uma destruição

A partir desta distância – cerca de 20 milhões de milhas de distância do DART – o sistema Didymos ainda é muito fraco, e os especialistas em câmeras de navegação não tinham certeza se DRACO seria capaz de detectar o asteroide ainda.

Mas uma vez que as 243 imagens que DRACO tirou durante esta sequência de observação foram combinadas, a equipe foi capaz de aprimorá-la para revelar Didymos e identificar sua localização.

Embora a equipe já tenha realizado várias simulações de navegação usando imagens não DRACO de Didymos, o DART dependerá de sua capacidade de ver e processar imagens de Didymos e Dimorphos.

Como detalhado pela NASA, uma vez que também possam ser vistas, para guiar a espaçonave em direção ao asteroide, especialmente nas últimas quatro horas antes do impacto.

Nesse ponto, o DART precisará navegar por conta própria para impactar com sucesso com o Dimorphos sem qualquer intervenção humana.

Usando observações feitas a cada cinco horas, a equipe do DART executará três manobras de correção de trajetória nas próximas três semanas, cada uma das quais reduzirá ainda mais a margem de erro para o impacto da trajetória necessária da espaçonave.

Como detalhado pela NASA, após a manobra final em 25 de setembro, aproximadamente 24 horas antes do impacto, a equipe de navegação saberá a posição do alvo Dimorphos em até 2 quilômetros.

A partir daí, o DART estará sozinho para se guiar de forma autônoma até sua colisão com a lua do asteroide.

Ainda de acordo com a informações, DRACO posteriormente observou Didymos durante as observações planejadas em 12 de agosto, 13 de agosto e 22 de agosto.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da Agência Espacial Americana