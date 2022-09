Em uma recente atualização para o sistema operacional Android, foi detectado o desenvolvimento de um novo recurso no app de mensagens WhatsApp.

A plataforma começou a liberar para os administradores de grupo a capacidade de excluir mensagens de outros participantes para todos em seus grupos.

Como detalhado pelo site especializado Wabetianfo, o recurso será lançado oficialmente muito em breve, depois do período de avaliação.

Com a novidade, administradores de grupo podem excluir mensagens de outros participantes para todos no app, o que não era permitido anteriormente.

O recurso também será liberado na versão do app para o sistema iOS, ainda sem data oficial de lançamento.

O novo recurso do app WhatsApp que pode gerar discórdia entre os usuários

Além disso, outra novidade importante também está em desenvolvimento no app de mensagens WhatsApp.

Segundo o site especializado, no momento, o app está liberando a capacidade de visualizar as atualizações de status diretamente na lista de bate-papo em uma versão beta para Android.

Se você não gosta de vê-los na lista de bate-papo e nem usa atualizações de status, pode silenciar as atualizações para que não apareçam mais na lista de bate-papo.

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada em breve para todos os usuários do app, com celulares Android e iOS.

