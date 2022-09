Moda: Este é o protocolo de vestimenta dos membros da realeza em um funeral

Os membros da realeza têm diferentes protocolos a seguir e, diante de tantas regras de comportamento, saudações, refeições, os códigos de vestimenta são rígidos com relação à morte de algum membro da Coroa. Nós vimos um pouco disso durante o funeral do príncipe Philip, em abril do ano passado.

No caso de membros sêniores da realeza, ou seja, dos membros diretamente ligados à monarca do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II, o protocolo é ainda mais rígido.

As roupas escolhidas serão cuidadosamente escolhidas e as tradições reais de luto levadas em consideração.

Veja também: Este foi o look usado por Meghan Markle que a Rainha reprovaria

Vestidos pretos

O curador do Historic Royal Palaces disse ao The Telegraph: “O vestido de luto faz parte da cultura real europeia há séculos, mas atingiu seu auge no século 19 com a influência da rainha Vitória, que estabeleceu um padrão para o resto da sociedade a seguir.”

Ele acrescentou: “Quando seu amado marido morreu em 1861, ela abandonou as roupas coloridas de sua vida de casada e, com o resto da corte real, adotou roupas pretas como um sinal externo de tristeza. Seus súditos seguiram o exemplo, causando uma corrida aos fornecedores de tecidos de luto em todo o país”.

Em fevereiro de 1952, quando o rei George VI morreu, a princesa Elizabeth e o príncipe Philip estavamem uma turnê real no Quênia. Ao ouvir a notícia, a nova monarca rapidamente voltou para a Grã-Bretanha no jato real, mas antes de emergir em solo britânico, um vestido preto foi rapidamente levado a bordo para ela se trocar.

Poucos detalhes são considerados

Desde então, todos os membros da família são solicitados a levar uma roupa preta em sua bagagem, caso tal incidente ocorra novamente. Elizabeth logo desceu vestindo um elegante casaco escuro, broche e chapéu para marcar sua perda.

Há outra informação sobre a vestimenta das mulheres em momentos fúnebres, os acessórios devem ser simples e discretos.