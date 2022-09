Essa era a raça de cachorro preferida da Rainha, que chegou a ter mais de 30 cães iguais

Entre os diversos assuntos que sempre foram pautados sobre a rainha Elizabeth, um deles eram os cães, que sempre foram celebridades à parte. Ela não escondia suas preferências, chegando até mesmo a possui 30 cães da mesma raça. Mas você sabe qual é essa raça?

De acordo com o blog Petz, a raça preferida da rainha Elizabeth era Welsh Corgi Pembroke, que mistura Corgi com Dachshund, com pernas curtas e focinho e orelhas longas. De acordo com o blog, em todos os anos de reinado, é possível que a rainha tenha convivido com trinta cães dessa raça. Alguns deles foram mais famosos que outros, como Susan, ‘o primeiro Corgi real’. Ao completar 18 anos, o animal foi dado a ela ainda quando Elizabeth era princesa.

Entre as mordomias, os cães reais possuem os próprios quartos no palácio real e acompanham a família em todos os lugares. Tanto que em muitas fotos da rainha os bichinhos sempre estão por perto. As quatro ‘companhias de patas’ que a rainha deixou foram dois cachorros da raça corgi, um dorgi e um cokcer spaniel.

Curiosidades

Inteligência

Segundo o livro “A inteligência dos cães: um guia sobre os pensamentos, emoções e vida interior dos nossos companheiros caninos”, o estudo feito pelo professor de psicologia Stanley Coren mostra que a raça Corgi é a 11ª mais inteligente do mundo.

Cão real

Isso talvez tenha chamado a atenção da rainha, que incluiu a raça na Família Real Britânica há mais de 70 anos. Atualmente é possível comprar diversos itens inspirados nos ‘cães reais’, como Corgis de pelúcia.

Nome

O nome Corgi tem a ver com as suas características, derivando das palavras “cor” e “ci” (mas que se pronuncia “gi”), que significam “anão” e “cão”.

